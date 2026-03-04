Dopo quasi trent'anni di misteri, Eiichiro Oda ha rivelato finalmente cosa si nasconde dietro il leggendario tesoro di One Piece. L’autore giapponese ha deciso di svelare il segreto più grande della serie, lasciando in sospeso la domanda che appassiona i fan da tempo. La rivelazione arriva con l’intenzione di chiudere il ciclo narrativo che ha tenuto incollati milioni di lettori nel mondo.

Dopo quasi trent'anni di misteri, Eiichiro Oda ha finalmente scritto cos'è davvero il tesoro di One Piece. ma non nel modo che ci si aspetterebbe. Pochi enigmi nella storia dei manga hanno resistito tanto a lungo quanto quello di One Piece. Da quasi trent'anni i fan si chiedono cosa sia davvero il leggendario tesoro al centro dell'avventura di Monkey D. Luffy. Ora il suo creatore ha finalmente svelato la risposta. sigillandola però in uno scrigno e nascondendola nell'oceano fino alla fine della saga. Nel mondo del manga esistono traguardi importanti, e poi ci sono quelli che ridefiniscono completamente le dimensioni del fenomeno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - One Piece, Eiichiro Oda lascia il segreto più grande della serie in fondo al mare in attesa del finale

Leggi anche: One Piece: Heroines, lo spin-off al femminile sull'universo di Eiichiro Oda ha una data ufficiale

One Piece, un nuovo film è in lavorazione, ma Eiichiro Oda frena: "Non sta andando molto bene"Nel mare sempre agitato di One Piece, ogni annuncio è un'onda capace di spostare l'orizzonte.

Una raccolta di contenuti su One Piece.

Temi più discussi: Per Tommaso Paradiso, One Piece è l’opera più grande mai concepita dall’uomo; One Piece, atteso un annuncio mondiale: Oda prepara una grande sorpresa per i fan; One Piece capitolo 1175: analisi e approfondimento; One Piece, c'è la conferma: questo personaggio amatissimo arriverà nella terza stagione.

Il One Piece esiste davvero: Oda lo nasconde negli abissi e accende la Grande Era dei Pirati nella realtàEiichiro Oda getta la risposta a Cos'è il One Piece in fondo all'oceano: un forziere a 651 metri di profondità attende la fine del manga. drcommodore.it

Il ONE PIECE è in fondo al mare: Oda rivela il segreto in un video!Eiichiro Oda celebra i 600 milioni di copie di One Piece con un video in cui sigilla il finale della serie a 651 metri di profondità nell'oceano. anime.everyeye.it

#ONEPIECE1176 BRIEF SPOILERS FOR ONEPIECE CHAPTER 1176 BY ME x.com

I fan di One Piece dovranno prepararsi a una breve pausa. È stato infatti confermato ufficialmente su Pewpiece, che il manga entrerà in break dopo… facebook