Un rametto di rosmarino viene immerso nell’olio caldo durante la frittura in alcune cucine professionali. Questa tecnica sfrutta le proprietà antiossidanti della pianta per rallentare la degradazione dei grassi. Il metodo viene utilizzato per preparare fritti più stabili e meno soggetti a deterioramento durante la cottura. La pratica si basa su un procedimento semplice e diretto senza aggiunte chimiche.

Nella cucina professionale, un semplice rametto di rosmarino viene immerso nell’olio caldo per sfruttare le sue proprietà antiossidanti e rallentare la degradazione dei grassi durante la frittura. Questa pratica antica, tramandata tra gli chef, mira a migliorare la qualità dell’olio e rendere il cibo fritto più leggero da digerire, sebbene non elimini completamente l’assorbimento di grasso. L’efficacia del metodo risiede nella presenza di molecole specifiche come l’acido rosmarinico e l’acido carnosico, che agiscono come conservanti naturali contro l’ossidazione termica. Tuttavia, è fondamentale comprendere che questo trucco non trasforma magicamente il fritto in un alimento privo di calorie o facilmente smaltibile dallo stomaco senza considerare altri fattori critici come la temperatura e il tipo di olio utilizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosmarino nell’olio: il trucco chimico per fritti più sani

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