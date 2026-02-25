Visto Eta per il Regno Unito scatta oggi l'obbligo anche per gli italiani | le regole per turisti e studenti

Scatta da oggi l'obbligo di visto Eta per l'ingresso nel Regno Unito: costa 16 sterline, dura due anni ed è necessario per chiunque voglia recarsi in Gran Bretagna anche per viaggi di breve durata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus: cosa succede ora (anche per gli studenti italiani)Dopo anni di assenza, il Regno Unito riprende a far parte del programma Erasmus, aprendo nuove opportunità di scambio per studenti universitari britannici e europei, italiani inclusi.

Visto Eta per il Regno Unito, scatta oggi l’obbligo anche per gli italiani: le regole per turisti e studentiScatta da oggi l'obbligo di visto Eta per l'ingresso nel Regno Unito: costa 16 sterline, dura due anni ed è necessario per chiunque voglia recarsi in ... fanpage.it

Regno Unito, obbligo di «Eta» per tutti i turisti: la misura è in vigore da aprile, ma ora scattano i controlliLe nuove norme sono in vigore da mesi, ma da mercoledì 25 febbraio finisce il periodo di tolleranza : il «permesso digitale» non equivale a un visto e servirà a «snellire le operazioni al confine» ... corriere.it

Attenzione alle regole per entrare in Regno Unito. Anche i viaggiatori verso il Regno Unito in arrivo dagli 85 Paesi da dove non serve il visto — come Stati Uniti, Australia e Ue — non possono entrare senza un'autorizzazione di viaggio elettronica: l'Eta. L'Eta è - facebook.com facebook

