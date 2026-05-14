Thailandia | restrizioni per i turisti il soggiorno sarà di soli 30 giorni

In Thailandia, è stato annunciato che il soggiorno massimo per i turisti sarà di 30 giorni. La decisione riguarda i controlli sui visti e si applica ai viaggiatori italiani. Il governo ha spiegato che questa misura serve a rafforzare le misure di sicurezza nel paese. La modifica entrerà in vigore a breve e riguarda sia i nuovi ingressi sia le procedure di visto.

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? Domande chiave Come cambieranno i controlli sui visti per i viaggiatori italiani?. Perché il governo ha deciso di dare priorità alla sicurezza?. Quali sono le conseguenze economiche per il settore turistico thailandese?. Quando entreranno in vigore ufficialmente le nuove restrizioni per i turisti?.? In Breve Riduzione soggi di 60 a 30 giorni per turisti di 93 Paesi inclusa l'Italia.. Controlli rigorosi sui visti per contrastare attività criminali e abusi permessi lunga durata.. Flussi turistici in calo del 3,43% con 12,4 milioni di arrivi fino a maggio 2026.. Nuove norme interessano anche viaggiatori via nave con limite massimo di 30 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Thailandia: restrizioni per i turisti, il soggiorno sarà di soli 30 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Turisti bloccati in Thailandia: “Prezzi di biglietti a 4mila euro, restiamo 10 giorni in più”Forlì, 6 marzo 2026 – Un viaggio in Thailandia che si protrae fino a data da destinarsi. Tassa di soggiorno. I turisti sono in crescita. Più soldi per il ComunePonti del 25 aprile e del primo maggio da tutto esaurito, turismo a gonfie vele e il Comune per il 2026 dall’imposta di soggiorno prevede entrate per... Temi più discussi: Thailandia dimezza il periodo visa free per i turisti: solo 30 giorni. Troppa criminalità; Cosa sappiamo del contrabbando di chip Nvidia tra Supermicro, Alibaba e Thailandia; Thailandia, l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra è stato rilasciato dal carcere; All’alba in barca sul fiume dei Re: il monaco buddista e i 12 cani randagi salvati commuovono la Thailandia. Inchiesta dell’Observer sui 5 milioni di sterline pagati dal magnate cripto Christopher Harborne (già finanziatore della Brexit) a Nigel Farage per finanziare Reform prima delle elezioni del 2024. Perché questo non è il solito scandalo ma qualcosa di più serio? x.com Thailandia offre voli interni gratuiti a turisti stranieri per rilanciare il turismo da settembreLa Thailandia lancia il programma di voli interni gratuiti per 200mila turisti stranieri tra settembre e novembre per scoprire spiagge, templi e mercati locali senza limitazioni sulle prenotazioni ... it.euronews.com Thailandia mette fine al divieto di alcol nel pomeriggio? Cosa devono sapere i viaggiatoriDivieto pomeridiano di vendita di alcolici risale al 1972. Fu varato per impedire ai dipendenti pubblici di bere in orario di lavoro. La Thailandia una delle mete di viaggio pif9 spensierate e ... it.euronews.com