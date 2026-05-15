La tempesta su Antonio Conte – PODCAST

Negli ultimi incontri casalinghi, la squadra ha subito due sconfitte in tre partite e totalizzato solo cinque punti nelle ultime cinque gare. Questa serie di risultati ha portato a un finale di campionato deludente, rievocando le difficoltà già affrontate nel girone d’andata. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida con obiettivi da definire. La posizione dell’allenatore resta al centro dell’attenzione, in un momento di tensione e incertezza.

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Due sconfitte nelle ultime tre disputate in casa, 5 punti in cinque partite, un finale di campionato mediocre che risveglia tutti gli incubi del girone d’andata. E che pone Antonio Conte al centro della tempesta. Ha cominciato lui, rivendicando dopo Napoli Como di Coppa Italia, a usare i due titoli vinti come un argine alle critiche, ma pure questo argine è crollato. Può una piazza criticare l’artefice del quarto dei quattro scudetti, o è peccare di irriconoscenza, come dice qualcuno? Ne parliamo nella sesta puntata di Antifútbol – Solo Opinioni Impopolari, il podcast di Viale De Laurentis 29 in collaborazione con il Napolista. Conte e il concetto di gratitudine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La tempesta su Antonio Conte – PODCAST ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video “Ha vinto lo scudetto!”: se criticando Conte si pecca di irriconoscenza Sullo stesso argomento PODCAST – Che cosa ci dice il minutaggio di Antonio Vergara del rapporto di Antonio Conte e i giovani?Il mister salentino è un tappo all’esplosione dei talenti nell’età più verde, come dice qualcuno (a Napoli, ma soprattutto a nord di Napoli)? Che... Verona-Napoli, la decisione di Antonio Conte su AnguissaNel Napoli che affronterà la trasferta di Verona non ci saranno McTominay e De Bruyne, ma anche Frank Zambo Anguissa. Antonio Conte in Nazionale? Le news sul prossimo Ct dell'ItaliaAntonio Conte prossimo Ct della Nazionale è una buona candidatura. Lo dice all'Adnkronos Fabio Capello, dopo le parole del tecnico del Napoli di ieri sera. Non so se sia chiuso il 'casting', ma ... sport.sky.it Un Conte Nazionale: Antonio tentato dal grande ritorno. Dubbi su ManciniGiù dalla torre non c’è nessuno, ma c’è chi sulla torre sta meglio di altri. Antonio Conte, Roberto Mancini, Massimiliano Allegri e dintorni: l’Italia senza commissario tecnico è come una nave alla ... gazzetta.it