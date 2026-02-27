Verona-Napoli la decisione di Antonio Conte su Anguissa

Nel match tra Verona e Napoli, l’allenatore Antonio Conte ha deciso di non schierare Frank Zambo Anguissa, che non sarà presente nella formazione partenopea. La squadra partenopea non avrà nemmeno McTominay e De Bruyne, entrambi assenti per questa trasferta. La decisione riguarda esclusivamente la rosa disponibile per la partita di oggi.

Nel Napoli che affronterà la trasferta di Verona non ci saranno McTominay e De Bruyne, ma anche Frank Zambo Anguissa.Il centrocampista camerunense, nonostante i 45 minuti disputati nel corso del test settimanale contro il Giugliano, non dovrebbe partire per il Veneto.Antonio Conte, infatti.