Nel podcast si analizza il minutaggio assegnato ai giovani durante le partite di Antonio Conte. Si esaminano i dati relativi alle sostituzioni e alle occasioni di impiego dei giocatori più giovani sotto la guida dell’allenatore. L’obiettivo è capire quanto il tecnico italiano abbia affidato le proprie scelte ai giovani nel corso delle recenti sfide.

Il mister salentino è un tappo all’esplosione dei talenti nell’età più verde, come dice qualcuno (a Napoli, ma soprattutto a nord di Napoli)? Che cosa ci dice il minutaggio di Antonio Vergara del rapporto di Antonio Conte e i giovani? Il mister salentino è un tappo all’esplosione dei talenti nell’età più verde, come dice qualcuno (a Napoli, ma soprattutto a nord di Napoli)? Guardando alla sua carriera, dal lancio di Pogba alla costituzione del blocco Inter, si può ben dire che Conte sa riconoscere il talento, quando c’è. Ma il modo in cui ai tempi del Siena ha accantonato il Ciro Immobile 20enne a favore dell’esperto Calaiò ci spiega quanto per Antonio la dedizione e la disciplina siano la via più diretta al risultato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - PODCAST – Che cosa ci dice il minutaggio di Antonio Vergara del rapporto di Antonio Conte e i giovani?

Leggi anche: Antonio Vergara ci ricorda che la maturità non è una questione di età

Vergara e il rapporto con Conte: “Mi dice di non spegnere la testa”"All'inizio dell'anno Conte mi disse 'Antò sei bravo, ma devi restare sempre con la testa attaccata, perché ogni tanto la stacchi'.

Approfondimenti e contenuti su Antonio Vergara del.

Temi più discussi: Vergara: A gennaio dovevo lasciare Napoli, in un mese è cambiato tutto. Senza infortuni non avrei giocato? Ci penso tutti i giorni; Il Napoli a Verona dopo il caso arbitri contro l’Atalanta; De Siervo, Lega serie A: Vergara è uno dei nostri talenti emergenti; VERGARA VINCE IL PREMIO DI MIGLIOR UNDER 23 DEL MESE DI FEBBRAIO.

Vergara: A gennaio dovevo andare via. Conte mi ha detto 'bravo' una sola voltaAntonio Vergara, centrocampista in forza al Napoli, sta giocando con continuità con la compagine di Antonio Conte. L'ex Reggiana ha sfruttato al meglio le possibilità che gli ha concesso l'allenatore. msn.com

Vergara: «A gennaio dovevo lasciare Napoli, in un mese è cambiato tutto. Senza infortuni non avrei giocato? Ci penso tutti i giorni»Il centrocampista azzurro, ormai protagonista con Conte, si racconta: «Non datemi di giovane, in Europa i ragazzi di 17 anni giocano la Champions. Mi sono tolto parecchi sassolini dalle scarpe» ... corriere.it

PODCAST – Che cosa ci dice il minutaggio di Antonio #Vergara del rapporto di Antonio Conte e i giovani Il mister salentino è un tappo all’esplosione dei talenti nell’età più verde, come dice qualcuno (a #napoli, ma soprattutto a nord di Napoli) https://www.il - facebook.com facebook

La forza del gruppo raccontata da Antonio Vergara: tutta la squadra ha voluto confrontare Alessandro Buongiorno dopo i due errori di questa sera #SSCNapoli #Vergara #Buongiorno x.com