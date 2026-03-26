Il Contship Logistics Forum 2026 si è tenuto a Milano il 25 marzo, con la partecipazione di rappresentanti di Contship Italia e del centro studi SRM, affiliato al Gruppo Intesa Sanpaolo. L'evento ha affrontato le tendenze della supply chain, con particolare attenzione all'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale e alle difficoltà legate all'intermodalità. Sono stati presentati dati e analisi sui mutamenti nel settore logistico internazionale.

Milano, 25 marzo 2026 – Contship Italia e SRM, centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, presentano l'ottava edizione della Survey “Corridoi ed efficienza logistica dei territori”, uno studio che analizza le scelte logistiche di 400 imprese manifatturiere di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna – tre regioni che rappresentano circa il 41% del PIL italiano e il 51% dell'import-export nazionale. L'indagine esamina inoltre i principali trend che stanno trasformando la logistica e le supply chain globali, con particolare attenzione a Intelligenza Artificiale & Digitalizzazione, Intermodalità e Geopolitica. Quest'edizione (per il secondo anno consecutivo) integra e consolida il punto di vista di 100 imprese logistiche, offrendo una visione completa delle dinamiche tra domanda e offerta di servizi logistici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Contship Logistics Forum 2026: Supply chain tra innovazione e nuove tensioni globali. Cresce l'uso dell'Intelligenza Artificiale, intermodalità ancora una sfida

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#AgridiarioExport #12 Lo Stretto di Hormuz è a tremila chilometri dall’Italia ma i suoi effetti sono già evidenti e stanno mettendo in ginocchio le nostre imprese. Al Ministero degli Affari Esteri ho promosso un tavolo insieme al Forum Italiano dell’Export, guidato - facebook.com facebook