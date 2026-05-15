Una delle collezioni di auto più ricche e conosciute al mondo appartiene a un noto pilota di Formula 1. Tra le sue vetture trovi un Pagani unico, stimato circa 32 milioni di euro. La collezione comprende diversi modelli di alta gamma, molti dei quali sono edizioni limitate e pezzi rari. La presenza di questa vettura speciale è uno degli elementi più distintivi della raccolta. La collezione è stata spesso oggetto di interesse da parte di appassionati e media del settore automobilistico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nonostante i suoi due titoli mondiali di Formula 1 e i 32 successi nei Gran Premi, Fernando Alonso ha un’altra passione che spicca: la sua incredibile collezione di auto. Il pilota dell’Aston Martin, che guadagna circa 20 milioni di sterline all’anno grazie al suo ruolo nell’iconica scuderia di Silverstone, è spesso visto sfrecciare tra le strade di Monaco a bordo dei suoi bolidi. La sua collezione è una vera e propria ode all’automobilismo, con un valore totale stimato di circa 32 milioni di sterline (43 milioni di dollari). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - La straordinaria collezione di auto di Fernando Alonso: un Pagani unico dal valore di 32 milioni.

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