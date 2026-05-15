Sul “Monte del Diavolo” è stato scoperto un quadro che rappresenta la Madonna delle Grazie, evento che ha attirato l’attenzione di molti. La scoperta è avvenuta in modo inatteso e ha avuto un impatto significativo sulla zona, coinvolgendo numerosi pellegrini e visitatori. La vicenda ha segnato un punto di svolta nella storia locale, attirando l’interesse di persone provenienti da diverse aree e contribuendo a modificare il rapporto della comunità con quel luogo.

Sul “Monte del Diavolo” è avvenuto un prodigio inaspettato. Il racconto affascinante del ritrovamento dell’immagine della Madonna delle Grazie, un evento che ha trasformato per sempre la storia della Toscana e il cuore di migliaia di pellegrini. Al cuore di questo racconto c’è la Madonna di Montenero e una sfida che appare umanamente impossibile, eppure la potenza della fede non conosce ostacoli. La profonda devozione che il popolo livornese rinnova ancora oggi, in occasione dell’anniversario, è la prova vivente di quanto quel prodigio continui a toccare le anime e a suscitare meraviglia.” Il ritrovamento del quadro avviene alla foce del fiume Ardenza. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - La storia di Montenero: tutto ha inizio col ritrovamento di un quadro miracoloso

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