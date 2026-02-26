Un nuovo ritrovamento in Patagonia ha portato alla luce uno dei più piccoli dinosauri mai trovati, con un peso inferiore al chilogrammo. Questo esemplare, vissuto circa 90 milioni di anni fa, offre spunti importanti sulla crescita e l’adattamento di alcuni teropodi strettamente imparentati agli uccelli. La scoperta apre nuove strade per comprendere meglio i processi evolutivi di questa famiglia di rettili preistorici.

Un team di scienziati ha ricostruito la storia di un gruppo di dinosauri grazie a un fossile proveniente dalla Patagonia Un dinosauro vissuto 90 milioni di anni fa in Patagonia riscrive la storia evolutiva di un gruppo di teropodi simili agli uccelli. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la specie risalirebbe al periodo in cui i continenti erano ancora uniti nella Pangea. La novità è emersa dallo studio di Peter Makovicky dell’University of Minnesota, negli Usa, e Sebastian Apesteguia dell’Universidad Maimonides di Buenos Aires, in Argentina. I due studiosi hanno pubblicato i risultati della ricerca sulla rivista Nature, descrivendo il mini dinosauro chiamato Alnashetri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperto uno dei dinosauri più piccoli di sempre: “Pesa meno di un chilo, il suo ritrovamento riscrive la storia dell’evoluzione”

NBA, LeBron sempre più nel mito: riscrive la storia e trascina i Lakers alla vittoria, blitz dei Bucks in casa dei ThunderLos Angeles (Stati Uniti), 13 febbraio 2026 – Si è fermato nuovamente il cammino degli Oklahoma City Thunder che, dopo i successi a spese di Los...

Al secondo turno del suo primo Slam Francesco Maestrelli incontra uno dei più forti di sempreAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Dinosauri sulle Pietre di Ica Questa Scoperta Cambia Tutto

Temi più discussi: Un nuovo Spinosaurus dall'aspetto bizzarro riapre un dibattito secolare; Abbiamo trovato un dinosauro con le spine da riccio; Nel cuore del Sahara spuntano nuovi fossili di Spinosauro; Alla scoperta del dinosauro più antico mai rinvenuto: un viaggio nel passato.

Scoperto sulle Ande uno dei dinosauri più antichi al mondoScoperto sulle Ande argentine uno dei dinosauri più antichi al mondo: denominato Huayracursor jaguensis, è un piccolo erbivoro dal collo lungo vissuto circa 230 milioni di anni fa. Il suo scheletro, ... ansa.it

Il fossile di uno dei dinosauri più antichi scoperto in Argentina: è un collo lungo di 230 milioni di anniIn un sito paleontologico a 3.000 metri di quota i ricercatori hanno scoperto il fossile di nuova specie di antichissimo dinosauro sauropodomorfo, un collo lungo risalente al tardo Triassico (230 ... fanpage.it

Una spedizione internazionale ha scoperto nel nord del Niger dei fossili di Spinosaurus mirabilis, uno dei più grandi dinosauri carnivori conosciuti, vissuto circa 95 milioni di anni fa. - facebook.com facebook