Il ritrovamento di fossili di 540 milioni di anni fa ribalta la teoria su come è nata la vita animale | tutto nasce da batteri e alghe

Gli scienziati hanno analizzato nuovi microfossili trovati in Brasile, risalenti a circa 540 milioni di anni fa. La loro revisione dei reperti ha portato a una modifica rispetto alle teorie precedenti sulla nascita della vita animale. I fossili sono stati studiati con metodi che hanno permesso di ricostruire meglio le caratteristiche di quei microorganismi. La scoperta apre nuove prospettive sulla formazione delle prime forme di vita più complesse sulla Terra.

Un team di scienziati ha riesaminato dei microfossili risalenti a 540 milioni di anni fa, in Brasile, ribaltando un'importante teoria sulla vita animale primordiale. Quelle che un tempo si pensava fossero tracce lasciate da minuscole creature vermiformi, ora si ritiene siano comunità fossilizzate di batteri e alghe.🔗 Leggi su Fanpage.it

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