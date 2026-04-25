La storia del cucciolo di leone Kiros sottratto ai genitori per essere portato al guinzaglio | salvato e riportato a casa

Un cucciolo di leone di nome Kiros, vittima del traffico illegale di fauna selvatica, è stato recuperato da esperti specializzati nel salvataggio di animali coinvolti nel bracconaggio. Il cucciolo era stato sottratto ai genitori e portato in un ambiente domestico, dove veniva tenuto al guinzaglio. Dopo il recupero, Kiros è stato riportato in un'area protetta per garantire il suo benessere e la sua ripresa.