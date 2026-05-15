La storia del cucciolo di Maltese che ha attraversato il mare con una famiglia di migranti | graziato dall'eutanasia a Ibiza
Un cucciolo di Maltese, arrivato a Ibiza insieme a una famiglia di migranti a bordo di una nave proveniente dall'Algeria, ha evitato l'eutanasia grazie a una decisione del tribunale delle Baleari. La vicenda ha attirato l'attenzione dopo che era stato deciso di sopprimerlo, ma il giudice ha sospeso questa misura. La storia ha avuto un seguito legale, portando alla sospensione dell'ordine di soppressione del cane.
Il tribunale delle Baleari ha sospeso l'ordine di soppressione di un cane giunto a Ibiza su una nave proveniente dall'Algeria insieme a una famiglia di migranti. Era stato sequestrato e su di lui pendeva la condanna all'eutanasia per la legge di prevenzione della rabbia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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