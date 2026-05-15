La storia del cucciolo di Maltese che ha attraversato il mare con una famiglia di migranti | graziato dall'eutanasia a Ibiza

Un cucciolo di Maltese, arrivato a Ibiza insieme a una famiglia di migranti a bordo di una nave proveniente dall'Algeria, ha evitato l'eutanasia grazie a una decisione del tribunale delle Baleari. La vicenda ha attirato l'attenzione dopo che era stato deciso di sopprimerlo, ma il giudice ha sospeso questa misura. La storia ha avuto un seguito legale, portando alla sospensione dell'ordine di soppressione del cane.

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