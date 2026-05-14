Cucciolo di barboncino arriva con famiglia di migranti a Ibiza Va soppresso Ma il comune fa ricorso e vince | quarantena e ricongiungimento

Un cucciolo di barboncino, accompagnato dalla famiglia di migranti, è arrivato a Ibiza. La decisione di sopprimere l’animale è stata presa dall’autorità locale, ma successivamente è stato presentato un ricorso che ha portato alla vittoria del Comune. Ora il cane dovrà rispettare un periodo di quarantena e sarà ricongiunto con la famiglia. La vicenda si è svolta in Spagna, dove le autorità hanno deciso di intervenire sulla base di normative sanitarie.

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Madrid, 14 maggio 2026 - Davanti allo sguardo tenero di un cucciolo di barboncino anche i giudici del Tribunale Superiore di Giustizia delle Baleari si sono commossi e hanno sospeso quel terribile ordine di sopprimerlo, arrivato su decisione della Direzione generale di Salute Pubblica del governo delle Baleari il 16 dicembre perché quel tenero batuffolo di pelo proveniva comunque da un paese con rabbia endemica. Infatti il piccolo barboncino era sbarcato a Ibiza lo scorso 11 dicembre da un barcone con una famiglia di migranti provenienti dall'Algeria. Appena arrivato era stato affidato alla Fondazione 'Natura Parc' di Ibiza, la famiglia algerina invece era stata trasferita in un centro di accoglienza della Croce Rossa a Maiorca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cucciolo di barboncino arriva con famiglia di migranti a Ibiza. “Va soppresso”. Ma il comune fa ricorso e vince: quarantena e ricongiungimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Udienza in Corte d'appello sul ricorso per il ricongiungimento della famiglia nel boscoUdienza a trattazione scritta nella Corte d'appello minorile dell'Aquila, per discutere sul ricorso presentato dagli avvocati dei... Leggi anche: Studente si rompe il naso durante il cambio d’ora. Famiglia fa ricorso e vince in Tribunale: “Danno evitabile con il dovuto controllo”. Scuola condannata per “culpa in vigilando” Temi più discussi: Si aspettava una cucciolata normale, ma la sua cagna ha battuto tutti i record dell'allevamento; Dramma a lieto fine in via Palermo: cagnolino investito, salvato da una corsa contro il tempo scortata dai Carabinieri; ll cagnolino Franjinha deve essere trasportato nel rifugio di un'altra città, ma nel tragitto accade qualcosa di inaspettato; Kate Middleton e il principe William presentano il nuovo arrivato in famiglia. Cucciolo di barboncino arriva con famiglia di migranti a Ibiza. Va soppresso. Ma il comune fa ricorso e vince: quarantena e ricongiungimentoLa storia ha commosso gli spagnoli: il piccolo cagnolino era destinato ad essere ucciso perché veniva dall’Algeria dove la rabbia è endemica. Una fondazione lo ha difeso e il comune di Santa Eulalia, ... quotidiano.net Cuccioli di barboncino nano nascosti tra i bagagli di un autobus, i cagnolini per ore in gabbia, senza acqua né cibo: sequestratiTRIESTE - Personale della Polizia di Stato, nello specifico della Polizia di Frontiera, durante un ordinario controllo effettuato al valico di Pese su di un autobus di linea proveniente dalla Romania ... ilgazzettino.it