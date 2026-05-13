Un bambino di nove anni è deceduto dopo aver attraversato la strada e aver attraversato l’auto del padre, poco prima di correre da mamma e fratello. L’incidente è avvenuto davanti alla famiglia in un quartiere di Bergamo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno cercato di rianimare il bambino, ma le sue condizioni erano subito apparse molto gravi.

Bergamo, 13 maggio 2026 - Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Il personale sanitario, giunto sul posto, aveva praticato la rianimazione. A quel punto, caricato sull’ambulanza, la corsa verso il vicino ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso, nel disperato tentativo di salvarlo. Con il trascorrere dei minuti, il quadro clinico purtroppo è peggiorato fino al decesso. Non ce l’ha fatta il bambino di 9 anni che è stato investito da un’auto in piazzale Risorgimento, quartiere Loreto, in città. Il suo cuoricino ha smesso di battere dopo essere giunto in ospedale. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30, lungo via Broseta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bimbo di 9 anni morto davanti alla famiglia: sceso dall’auto del papà, ha attraversato la strada per correre da mamma e fratello

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