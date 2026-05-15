La stampa spagnola scarica Mbappé pure i giornali di Barcellona

La stampa spagnola ha dedicato ampio spazio alle notizie su Mbappé, con diversi articoli critici e titoli che evidenziano un rapporto complicato tra il calciatore e il club di Barcellona. Tra le testate locali e internazionali, si sono susseguite analisi e commenti che sembrano indicare una rottura definitiva tra l’attaccante e il club francese. Un particolare dettaglio, considerato un segnale chiaro, riguarda le dichiarazioni di alcuni dirigenti e le mancate trattative ufficiali con il Real Madrid.

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C’è un indizio, più di tutti gli altri, sul fatto che tra Mbappé e il Real Madrid sia praticamente finita qua. Ed è sparpagliato su tutta la stampa sportiva spagnola, come tanti pezzettini dello stesso puzzle. Un messaggio cifrato, peraltro male. Tutto il giornalismo specializzato spagnolo va dalla stessa parte: ha ragione il Real, ha torto lui. L’Equipe – che per ovvi motivi legge la vicenda da una prospettiva francese – coglie il punto facendone la rassegna stampa, ed evidenziando il pattern fin dal titolo. Tutti schierati, sono. Sulla stampa vince il Real. È una “nuova guerra”, scrive AS, che titola in prima pagina “La Bronca Final”, “Lo scontro finale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La stampa spagnola scarica Mbappé, pure i giornali di Barcellona ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ekitike Did Mbappe Celebration But Sullo stesso argomento CdS – “Il Barcellona si informa per N’Dicka”, l’indiscrezione della stampa spagnola2026-03-06 20:52:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Barcellona interessato ad Evan... Leggi anche: La giravolta del cheerleader MAGA Salvini: se pure lui scarica Trump… Real deriso dalla stampa spagnola: Una squadra in rovina. Mbappé deve delle scuseSerata da incubo per il Real Madrid, travolto sportivamente e psicologicamente dal Barcellona nel Clásico che ha consegnato ai blaugrana anche. tuttomercatoweb.com Ester Exposito al Bernabeu per Mbappé: l'attrice spagnola sugli spalti per Real Madrid-Atletico, fan scatenatiE così è arrivata la conferma definitiva, anche se in realtà gli indizi delle ultime settimane erano ormai diventati delle vere e proprie certezze. Ester Exposito e Kylian Mbappé sono una nuova coppia ... ilmessaggero.it