La stampa spagnola scarica Mbappé pure i giornali di Barcellona
La stampa spagnola ha dedicato ampio spazio alle notizie su Mbappé, con diversi articoli critici e titoli che evidenziano un rapporto complicato tra il calciatore e il club di Barcellona. Tra le testate locali e internazionali, si sono susseguite analisi e commenti che sembrano indicare una rottura definitiva tra l’attaccante e il club francese. Un particolare dettaglio, considerato un segnale chiaro, riguarda le dichiarazioni di alcuni dirigenti e le mancate trattative ufficiali con il Real Madrid.
C’è un indizio, più di tutti gli altri, sul fatto che tra Mbappé e il Real Madrid sia praticamente finita qua. Ed è sparpagliato su tutta la stampa sportiva spagnola, come tanti pezzettini dello stesso puzzle. Un messaggio cifrato, peraltro male. Tutto il giornalismo specializzato spagnolo va dalla stessa parte: ha ragione il Real, ha torto lui. L’Equipe – che per ovvi motivi legge la vicenda da una prospettiva francese – coglie il punto facendone la rassegna stampa, ed evidenziando il pattern fin dal titolo. Tutti schierati, sono. Sulla stampa vince il Real. È una “nuova guerra”, scrive AS, che titola in prima pagina “La Bronca Final”, “Lo scontro finale”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Ekitike Did Mbappe Celebration But
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