La giravolta del cheerleader MAGA Salvini | se pure lui scarica Trump…

Recentemente, alcuni esponenti politici italiani hanno preso le distanze dall’ex presidente degli Stati Uniti, in particolare il leader di un partito di destra e un’altra figura di rilievo. Entrambi hanno espresso opinioni più critiche nei confronti dell’ex presidente, che in passato aveva goduto di un forte sostegno da parte loro. Questa inversione di rotta rappresenta un cambiamento rispetto alle posizioni precedenti, suscitando attenzione sui loro rapporti con l’ex presidente americano.

Fermi tutti: la redenzione ora è totale. Prima Giorgia Meloni, ora il Capitano. Addio infatuazione per il despota della Casa Bianca. Dopo aver puntato il dito contro Donald Trump per le dure parole rivolte a Leone XIV («la situazione è già complicata di suo senza che uno si alzi la mattina attaccando il Santo Padre»), persino Matteo Salvini sembra aver voltato definitivamente le spalle al presidente Usa, udite udite. Durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento milanese dei Patrioti, il segretario della Lega ha preso le distanze dal presidente americano per quanto detto su Giorgia Meloni («è stata una caduta di stile») e, per quanto riguarda la «maledetta e disgraziata guerra» in Iran, ha ironizzato: «Stando a Trump è già finita parecchie volte, e non è ancora finita.🔗 Leggi su Lettera43.it

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