CdS – Il Barcellona si informa per N’Dicka l’indiscrezione della stampa spagnola

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe manifestato interesse per il difensore Evan N’Dicka. Al momento non sono state diffuse smentite ufficiali riguardo questa voce di mercato. La notizia circola tra le indiscrezioni e non ci sono dettagli aggiuntivi sulla possibile trattativa. La notizia rimane da verificare e monitorare nei prossimi giorni.

2026-03-06 20:52:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell'ultima notizia pubblicata dal CdS: Barcellona interessato ad Evan N'Dicka. È quanto emerge da un'indiscrezione di mercato rilanciata dal quotidiano spagnolo Sport, che ha fatto il punto sulla strategia del club blaugrana in vista della prossima sessione estiva. Molto dipenderà dai paletti che imporrà il fair play finanziario, ma il profilo del difensore della Roma piace molto alla società catalana. "Il Barcellona si informa per N'Dicka", l'indiscrezione dalla Spagna. Secondo quanto riportato da Sport, il Barcellona ha chiesto informazioni sulla situazione contrattuale di Evan N'Dicka, centrale difensivo che corrisponde all'identikit disegnato da Flick e ricercato dall'area tecnica blaugrana.