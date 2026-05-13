A La Spezia si terrà sabato 23 maggio la Coppa Europa dei 10.000 metri, un evento che vedrà la partecipazione di diversi atleti di rilievo. Tra i convocati figura la maratoneta Battocletti, che si occuperà di guidare il gruppo. Oltre a lei, sono stati selezionati anche due maratoneti, mentre gli altri atleti annunciati sono considerati tra i migliori del continente in questa specialità.

La Coppa Europa 2026 dei 10.000 metri si disputerà a La Spezia nella giornata di sabato 23 maggio: per la quarta volta nella storia, a undici anni dall’ultima edizione (gare a Cagliari nel 2015), la competizione continentale riservata alla disciplina più lunga in pista sarà grande protagonista in Italia. La nostra Nazionale calerà assi di primissimo piano nella località ligure, con il chiaro obiettivo di ben figurare e sognare anche la conquista del prestigioso trofeo. Nadia Battocletti si presenterà ai nastri di partenza: l’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri si cimenterà in questa prova dopo l’esordio di settimana scorsa sui 1500 metri a Firenze e alla vigilia dei 5000 metri al Golden Gala di Roma, inevitabilmente sarà la grande favorita della vigilia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia a grandi firme per la Coppa Europa dei 10.000 metri: i convocati per La Spezia, Battocletti trascinatrice. E due maratoneti…

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