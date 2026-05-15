La SIS Roma ospita il Matarò | alle capitoline serve un’impresa per conquistare la Final Four

La SIS Roma si prepara ad affrontare il Matarò in una partita decisiva per cercare di qualificarsi alla Final Four. La squadra capitolina arriva dopo aver subito quattro gol nella partita di andata, disputata a marzo, e con un avversario che ha vinto tutte le sue sette gare stagionali. La sfida si svolge davanti al proprio pubblico e, nonostante i risultati precedenti, i giocatori sono determinati a mettere in campo tutto il proprio impegno per ribaltare le sorti della qualificazione.

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