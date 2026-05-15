La SIS Roma ospita il Matarò | alle capitoline serve un’impresa per conquistare la Final Four
La SIS Roma si prepara ad affrontare il Matarò in una partita decisiva per cercare di qualificarsi alla Final Four. La squadra capitolina arriva dopo aver subito quattro gol nella partita di andata, disputata a marzo, e con un avversario che ha vinto tutte le sue sette gare stagionali. La sfida si svolge davanti al proprio pubblico e, nonostante i risultati precedenti, i giocatori sono determinati a mettere in campo tutto il proprio impegno per ribaltare le sorti della qualificazione.
I quattro gol al passivo accumulati al termine della partita di andata dello scorso marzo ed il valore di un’avversaria che ha ottenuto sette vittorie in altrettante uscite lascerebbero pensare ad una sfida chiusa in partenza. Nessuna partita è però mai stata vinta prima di essere giocata. Nell’incontro di ritorno dei quarti di finale di Champions League la SIS Roma ospita al Polo Natatorio di Ostia, fischio di inizio previsto domani alle 20:00, il Matarò. Per alimentare le proprie possibilità di successo le capitoline non potranno prescindere da una partita esemplare sui due versanti della vasca: ogni errore potrebbe essere pagato a caro prezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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