La SIS Roma difende il titolo | Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile

La SIS Roma difende il titolo nella Final Six di Coppa Italia femminile che si svolge a Napoli. L’evento si estende su tre giorni e comprende sei partite, con l’obiettivo di stabilire la nuova vincitrice del primo trofeo stagionale. Le squadre si sfidano in partite intense e decisive, mentre il pubblico assiste alla conclusione di questa fase della competizione.

Tre giorni di match ad alta tensione, sei partite per decidere la vincitrice del primo trofeo stagionale. Il Centro Federale Felice Scandone di Napoli ospita la Final Six di Coppa Italia femminile 2025-2026: si parte venerdì 6 marzo con il quarto di finale tra Orizzonte Catania e Plebiscito Padova per arrivare alla sfida decisiva di domenica 8 marzo alle 16:30. Le sei squadre partecipanti entrano in acqua per decidere il nome di colei che succederà nell'albo d'oro alla SIS Roma, trionfatrice della scorsa edizione disputata a Torino nella finale vinta 10-7 contro la formazione etnea. Nel contesto di una competizione caratterizzata da grande equilibrio tre squadre sembrano partire leggermente avanti: attenzione però a non sottovalutare nessun avversario perché le sorprese possono essere sempre dietro l'angolo.