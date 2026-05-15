Negli ultimi giorni, alcune tra le attrici più note di Hollywood hanno condiviso sui loro profili Instagram immagini legate a una particolare tendenza. Si tratta di una sfida fotografica dedicata alla frangia, alla quale hanno aderito anche alcune delle protagoniste più conosciute del cinema. Le attrici hanno pubblicato foto d’epoca in cui sono ritratte con questo taglio di capelli, spesso accompagnate da didascalie ironiche che si riferiscono alle loro scelte passate di tagliarsi la frangia.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sandra Bullock: alcune tra le più influenti star di Hollywood stanno aderendo a una sorta di “ sfida ” su Instagram incentrata sulla frangia, ironizzando sulla decisione di tagliarla in passato e condividendo foto d’archivio che le ritraggono con questo stile. La sfida della frangia tra le star. A dare il via alla “challenge” è stata Jennifer Aniston: « Pensa prima di farti la frangia », ha scritto sul suo profilo, condividendo una serie di foto in cui sfoggia una frangia piena, una più sfilata e una laterale, acconciatura con cui ha concluso la serie Friends. Subito dopo sono arrivate le amiche e colleghe Sandra Bullock e Reese Witherspoon. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La sfida della frangia: su Instagram le star condividono le loro

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