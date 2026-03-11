Le star di Heated Rivalry, serie incentrata su una storia d'amore queer ambientata nel mondo del hockey, hanno pubblicato lunedì delle dichiarazioni nelle loro storie di Instagram. In esse, criticano gli spettatori che lasciano commenti tossici rivolti a loro, ai colleghi e ai familiari. Le attrici hanno deciso di intervenire pubblicamente per difendersi dagli attacchi online.

Le star di Heated Rivalry, storia d'amore queer sui campi da hockey, hanno condiviso lunedì delle dichiarazioni nelle loro storie di Instagram in cui rimproverano gli spettatori della serie che postai tossici su di loro o sui loro colleghi e familiari. "Non definitevi fan se condividete commenti razzisti omofobi bifobici misogini ageisticontro i disabili o da bigotti di qualsiasi tipo. Nessuno di noi ha bisogno del vostro odioso "amore". Tutti noi ci rispettiamo, ci sosteniamo e ci amiamo a vicenda e siamo dalla stessa parte. Se non riuscite ad accettarlo, allora levatevi dalle scatole". Questo si legge nella dichiarazione coordinata, postata prima da Hudson Williams (Shane Hollander) e François Arnaud (Scott Hunter) e poi condivisa da Ksenia Daniela Kharlamova (Svetlana) e Sophie Nélisse (Rose Landry). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le star di Heated Rivalry hanno unito le loro voci per difendere se stessi e la serie da un fandom molto tossico

Articoli correlati

François Arnaud e Connor Storrie di Heated Rivalry stanno insieme? Intanto il fandom diventa tossico e uno dei due crollaÈ bastato che due attori di Heated Rivalry arrivassero insieme all'aeroporto JFK di New York per alimentare il gossip su una loro possibile liason...

Connor Storrie e Hudson Williams, star di Heated Rivalry, voci narranti del fantasy erotico 'Ember & Ice'I due attori, protagonisti della serie canadese diventata un fenomeno internazionale, collaboreranno in un nuovo progetto.

Una selezione di notizie su Heated Rivalry

Temi più discussi: Chi è Hudson Williams, la star di Heated Rivalry: 10 cose che non sapete di lui; Connor Storrie e Hudson Williams, la reunion al SNL; Heated Rivalry, le star della serie contro i fan tossici: Se diffondete odio, non siete veri fan; Connor Storrie e la cena a due con il collega di Heated Rivalry , François Arnaud.

Heated Rivalry, le star della serie contro i fan tossici: Se diffondete odio, non siete veri fanGli attori di Heated Rivalry Hudson Williams e François Arnaud, in un messaggio congiunto sui social, si sono scagliati contro i fan della serie che hanno condiviso commenti razzisti e omofobi online. comingsoon.it

Heated Rivalry, il cast replica l'odio online: Se diffondi commenti omofobi o bigotti, non sei un fanIl successo improvviso può trasformare una serie in un fenomeno globale, ma porta con sé anche un lato più oscuro: è ciò che sta accadendo con Heated Rivalry, la serie romantica ambientata nel mondo d ... msn.com

Il cast di Heated Rivalry condanna pubblicamente l'odio online esploso intorno alla serie. Gli attori hanno invitato i fan a fermare commenti razzisti, omofobi e misogini, ricordando che dietro i personaggi ci sono persone reali. - facebook.com facebook

"Heated Rivalry": la serie tv sullo sport romance queer di cui tutti parlano x.com