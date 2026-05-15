La semifinale del GF Vip stasera su Canale5 | il quarto finalista un eliminato e Ilary Blasi entra nella casa

Stasera su Canale5 si svolge la semifinale del Grande Fratello Vip, con il quarto finalista che verrà deciso e un eliminato annunciato. Durante la puntata, saranno mostrati momenti di confronto tra i concorrenti e verrà annunciato chi tra loro avrà accesso alla finale. La conduttrice farà ingresso nella casa per coinvolgere i partecipanti e presentare alcuni ospiti. La serata prevede anche sorprese e discussioni che terranno gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

Stasera, venerdì 15 maggio, la semifinale del Grande Fratello Vip. La puntata sarà ricca di colpi di scena. Sarà proclamato il quarto finalista tra Renato Biancardi e Raul Dumitras e un concorrente sarà eliminato. E poi sorprese e annunci importanti. Ospite Valeria Marini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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