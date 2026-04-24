Stasera su Canale 5 andrà in onda una puntata del GF Vip durante la quale la conduttrice farà un ingresso nella Casa. Dopo aver varcato la porta, annuncerà ai concorrenti un'informazione rilevante riguardo alle prossime fasi del reality. La presenza della conduttrice cambierà lo svolgimento della serata, lasciando i partecipanti a confronto con una novità che si conoscerà nel corso della puntata.

La conduttrice sorprenderà i concorrenti entrando nella Casa con una comunicazione importante sul futuro del reality. Intanto il gioco si complica tra scontri e alleanze fragili Stasera, venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, va in onda l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 8, condotto da Ilary Blasi. In studio, al suo fianco, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare quanto accaduto nella Casa negli ultimi giorni e a seguire i nuovi verdetti del televoto. Paola Caruso è ancora nella Casa Nel corso della serata, i concorrenti scopriranno che Paola Caruso non è stata eliminata. Si tratta inoltre dell'ultima puntata in onda di venerdì: dalla prossima settimana, infatti, il programma sarà trasmesso solo il martedì.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip stasera su Canale 5 anticipazioni: Ilary Blasi entra e fa un annuncio

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