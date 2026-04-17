Nella Casa del Grande Fratello Vip, il clima si fa sempre più teso mentre si avvicina la puntata di venerdì 17 aprile, trasmessa in prima serata su Canale 5. Durante l’ultima diretta, è stata annunciata la prima finalista del reality, suscitando reazioni tra i concorrenti. La puntata prevede nuovi sviluppi che potrebbero modificare gli equilibri tra i partecipanti e creare ulteriori tensioni all’interno della casa.

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente. La puntata di venerdì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, promette infatti sviluppi tutt’altro che prevedibili e destinati a cambiare gli equilibri del gioco. Al timone del reality torna Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare una serata che si preannuncia carica di tensione. Il televoto cambia tutto: arriva il primo finalista. I concorrenti non ne sono ancora a conoscenza, ma il televoto di questa sera porterà a un esito completamente inatteso. Nessuna eliminazione all’orizzonte: il pubblico decreterà invece il primo finalista di questa edizione.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, Ilary Blasi annuncia la prima finalista: tensione alle stelle nella Casa

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