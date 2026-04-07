In un nuovo film, un gigantesco mostro noto come Godzilla viene coinvolto in una rapina, portando alla ribalta l’idea che anche creature di dimensioni enormi possano essere parte di un piano criminale. La narrazione si concentra sulla strategia di distrazione, con il mostro che funge da diversivo mentre altri soggetti cercano di portare a termine il colpo. La pellicola combina elementi di azione e suspense, mantenendo alta l’attenzione sul trucco principale delle grandi rapine.

Esiste una regola per le grandi rapine: avere un ottimo diversivo. Niente di meglio che depistare l’attenzione mentre si compie il misfatto, in tutta tranquillità mentre gli sguardi sono altrove. Ovviamente, più grande è la cortina di fumo più si può operare indisturbati, come ci insegnano i grandi heist movie. E quale miglior diversivo potrebbe essere di un gigantesco lucertolone che si aggira tra i palazzi seminando distruzione? Godzilla in effetti è un ottimo diversivo, come rivela Godzilla: Il Colpo. La versatilità del Re dei Kaiju è oramai un assioma narrativo incrollabile. Complice il suo esser divenuto un punto fermo della pop... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Godzilla: Il Colpo, Gojira star di un heist movie?

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