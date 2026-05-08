Berlino e la dama con l’ermellino avrà una seconda stagione?

Da nerdpool.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, Netflix non ha annunciato ufficialmente se ci sarà una seconda stagione di Berlino collegata alla storia de La dama con l’ermellino. La serie, che ha avuto una prima stagione, non ha ancora ricevuto comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali nuovi episodi. Restano quindi incerte le decisioni sulla prosecuzione della serie, senza conferme o dettagli precisi sui piani futuri.

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Al momento Netflix non ha ancora confermato ufficialmente una seconda stagione di Berlino legata all’arco narrativo de La dama con l’ermellino. Tuttavia, considerando il successo internazionale dello spin-off e la popolarità del personaggio interpretato da Pedro Alonso, è difficile immaginare che la piattaforma voglia fermarsi qui. Negli ultimi anni Berlino è diventato molto più di un semplice personaggio secondario di La casa di carta. Lo spin-off ha infatti trasformato Andrés de Fonollosa in una figura quasi romantica, sospesa tra genio criminale, tragedia sentimentale e teatralità assoluta. Ed è proprio questa identità così forte che continua a rendere la serie uno dei prodotti spagnoli più riconoscibili di Netflix.🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Berlin and the Lady with an Ermine Finale Teaser (English) | Money Heist Universe | Netflix

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