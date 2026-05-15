La seconda semifinale di Eurovision? Una lenta tortura per i timpani
Si è appena conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, un evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. A differenza della prima semifinale, che si era svolta in modo più rapido, questa si è protratta più a lungo, accompagnata da commenti di alcuni spettatori che hanno descritto le performance come fastidiose per l’udito. La serata ha visto alternarsi diversi artisti, con momenti di musica e spettacolo che hanno diviso il pubblico tra entusiasmo e critiche.
di Laura Ruzzante Si è conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision 2026 e, se la prima era stata un’esecuzione rapida, questa è stata una lenta tortura per i timpani, somministrata con la precisione chirurgica di un dibattito parlamentare sulla riforma del catasto. La “Verità” di Sal e il mistero dell’autotune fantasma Apriamo con il pezzo forte: il commento di Sal Da Vinci sul Fatto Quotidiano. Il nostro, con un piglio da martire della melodia, ha dichiarato: “In un oceano di autotune sono andato senza macchinetta. Con le mie sbavature, ma anche la mia verità.” Caro Sal, la “verità” è una bellissima parola, ma nel giornalismo (e nel canto) contano i fatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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