La seconda semifinale di Eurovision? Una lenta tortura per i timpani

Si è appena conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, un evento che ha attirato l’attenzione di molti appassionati. A differenza della prima semifinale, che si era svolta in modo più rapido, questa si è protratta più a lungo, accompagnata da commenti di alcuni spettatori che hanno descritto le performance come fastidiose per l’udito. La serata ha visto alternarsi diversi artisti, con momenti di musica e spettacolo che hanno diviso il pubblico tra entusiasmo e critiche.

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di Laura Ruzzante Si è conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision 2026 e, se la prima era stata un’esecuzione rapida, questa è stata una lenta tortura per i timpani, somministrata con la precisione chirurgica di un dibattito parlamentare sulla riforma del catasto. La “Verità” di Sal e il mistero dell’autotune fantasma Apriamo con il pezzo forte: il commento di Sal Da Vinci sul Fatto Quotidiano. Il nostro, con un piglio da martire della melodia, ha dichiarato: “In un oceano di autotune sono andato senza macchinetta. Con le mie sbavature, ma anche la mia verità.” Caro Sal, la “verità” è una bellissima parola, ma nel giornalismo (e nel canto) contano i fatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La seconda semifinale di Eurovision? Una lenta tortura per i timpani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eurovision, stasera la seconda semifinale: scalettaAl via la seconda semifinale dell'Eurovision: stasera altri Paesi cercheranno di strappare il biglietto per la finale del 16 maggio Questa sera va in... Eurovision 2026, la scaletta della seconda semifinaleLa Wiener Stadthalle di Vienna è pronta a ospitare la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Eurovision 2026, le pagelle della seconda Semifinale: la Shakira di Cipro convince, Albania cuore di mamma, Malta sfoggia i bicipiti, la Norvegia spinge sul sesso #escita #eurovision2026 ilfattoquotidiano.it/2026/05/14/eur… via @fattoquotidiano x.com [ESC] Vienna , Eurovision 2026: megathread per la seconda semifinale reddit Eurovision 2026: seconda semifinale decisiva, ecco tutti i finalistiL’Eurovision Song Contest 2026 completa il quadro dei finalisti: ecco i 25 Paesi che si contenderanno il titolo sabato 16 maggio. notizie.it Eurovision 2026, riassunto della seconda semifinale: ovazione per Francia e Austria, ma l'Italia di Sal Da Vinci fa paura a tuttiLa cronaca in diretta della semifinale 2 di Eurovision 2026 del 14 maggio: chi canta, scaletta ufficiale e tutti gli aggiornamenti su Italia, Sal Da Vinci e classifica finale. libero.it