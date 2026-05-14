La Wiener Stadthalle di Vienna si prepara ad accogliere la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. L’evento si svolgerà in questa struttura, che si trova in Austria. La semifinale coinvolge diversi artisti che si esibiranno davanti a una giuria e al pubblico presente in sala. La manifestazione si terrà in un’area dedicata alla musica e allo spettacolo, con un programma specifico per questa fase della competizione.

La Wiener Stadthalle di Vienna è pronta a ospitare la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Il secondo appuntamento della 70esima edizione della manifestazione musicale va in onda nella serata di giovedì 14 maggio, con la telecronaca affidata a Elettra Lamborghini e a Gabriele Corsi. Anche questa sera scopriremo i cantanti che si aggiudicheranno il posto in finale: sono quindici i paesi che partecipano alla seconda semifinale, ma solo dieci accedono alla serata del 16 maggio. Eurovision Song Contest, la scaletta della seconda serata. La serata si apre con un numero affidato ai conduttori Victoria Swarovski, cantante, conduttrice e imprenditrice austriaca e Michael Ostrowski, attore, sceneggiatore e volto ironico della tv di lingua tedesca.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision 2026, la scaletta della seconda semifinale

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Eurovision 2026: Second Semi-Final (RECAP)

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