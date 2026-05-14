Eurovision stasera la seconda semifinale | scaletta

Stasera si svolge la seconda semifinale dell'Eurovision, un evento musicale che coinvolge vari Paesi europei. Durante la serata, diverse nazioni presenteranno le proprie performance sperando di ottenere un passaggio diretto alla finale del 16 maggio. La scaletta prevede l'esibizione di più artisti provenienti da paesi diversi, ognuno con il proprio brano in gara. L'evento si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica e pubblico, con telecamere puntate sulle esibizioni e commenti in diretta.

Al via la seconda semifinale dell'Eurovision: stasera altri Paesi cercheranno di strappare il biglietto per la finale del 16 maggio Questa sera va in onda, in diretta da Vienna, la seconda semifinale dell’Eurovision.La seconda parte dei Paesi che ancora non si è esibita lo farà questa sera e poi ne verranno selezionati 10 che accederanno alla finale del 16 maggio, dove anche il nostroSal Da Vincicanterà. Questa serata è meno trepidante, sia perchénon c’è il nostro portabandiera, sia perché non c’è Israele – quindi mancheranno le polemiche- sia perché la Finlandia, che è la più quotata alla vittoria, si è già esibita. Ma comunquela serata di stasera potrebbe regalare nuove inattese sorprese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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