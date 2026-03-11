Paolo Modolo | dalla scena underground al primo libro

Paolo Modolo, noto per aver creato l’etichetta indipendente Karma Field Records, ha pubblicato il suo primo libro di poesie intitolato Quel soffio tra l’anarchia e il buddismo. Dopo aver lavorato nella scena underground, ora si dedica alla scrittura, portando avanti un percorso che unisce musica e poesia. La pubblicazione segna un passo importante nella sua carriera artistica.

Paolo Modolo, fondatore dell'etichetta indipendente Karma Field Records, ha lanciato ufficialmente la sua prima opera poetica intitolata Quel soffio tra l'anarchia e il buddismo. La pubblicazione, avvenuta martedì 10 marzo 2026, segna un punto di svolta nella carriera artistica di un musicista attivo dagli anni Novanta, che ora estende la sua creatività dalla musica alla parola scritta. Il volume non è solo una raccolta di versi, ma include una componente digitale interattiva attraverso un codice QR integrato nel libro. Questa nuova uscita editoriale si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione artistica, dove le esperienze maturate nel corso degli anni vengono rielaborate in una forma espressiva libera da schemi rigidi.