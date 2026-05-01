La scaletta del Concerto del 1 maggio 2026 in diretta tv | dove vederlo gli orari e l'ordine dei cantanti a Roma

Il concerto del Primo Maggio del 2026 si svolgerà a Piazza San Giovanni a Roma, con la 36ª edizione dell'evento. La diretta televisiva sarà trasmessa su un canale nazionale, con inizio previsto nel pomeriggio. La scaletta prevede l'esibizione di diversi artisti, con Big Mama, Arisa e Pierpaolo Spollon come conduttori. L’ordine delle performance e gli orari esatti saranno comunicati nelle prossime ore.

La diretta del concerto del Primo Maggio, che torna con la 36esima edizione. Appuntamento a Piazza San Giovanni, conducono Big Mama, Arisa e l'attore Pierpaolo Spollon.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Concerto Primo Maggio 2026: orari, cantanti, scaletta e dove vederlo in direttaManca pochissimo al Concerto del Primo Maggio 2026, l’evento musicale gratuito più atteso dell’anno. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, tutti i cantanti in scaletta. FOTO; Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari; Primo Maggio. Tutto pronto per il Concertone, la scaletta e dove vederlo; Scaletta Concerto Primo Maggio, elenco cantanti da Geolier e Sayf a Pinguini tattici nucleari e Ditonellapiaga. La scaletta del Concerto del 1 maggio 2026 in diretta tv: dove vederlo, gli orari e l’ordine dei cantanti a RomaVenerdì 1° maggio si terrà il consueto appuntamento in piazza San Giovanni in Laterano a Roma con il concerto organizzato dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. L'evento andrà in onda a partire dalle ... fanpage.it Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Concerto del 1° maggio a Taranto, l’appello contro le guerre e i diritti negati: “Restiamo umani”. @Virdiesse x.com Tutto è pronto per l'edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio di Roma - facebook.com facebook