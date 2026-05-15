La Russia completa il test del missile Sarmat | così cambia la deterrenza globale

Da it.insideover.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosca ha portato a termine il test del missile intercontinentale Sarmat, conosciuto in Occidente come Satan-2. Il lancio rappresenta l’ultimo passo nella fase di sviluppo del nuovo sistema missilistico. La prova si è svolta senza incidenti e senza rivelare dettagli tecnici specifici. La Russia ha annunciato il completamento con successo delle operazioni, confermando l’integrazione del missile nelle proprie forze strategiche. La notizia si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti nel settore degli armamenti nucleari.

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Un nome, un programma: chiamato in Occidente “Satan-2”, il nuovo ICBM testato da Mosca ridisegna la deterrenza globale. Il 12 maggio è stato completato con successo il test del sistema missilistico balistico intercontinentale RS-28 Sarmat, secondo quanto riferito dal comandante delle Forze Missilistiche Strategiche russe, Sergey Karakayev, nel corso di un rapporto presentato al comandante supremo delle Forze Armate russe, il presidente Vladimir Putin. L’elevata gittata consente al Sarmat di introdurre nuove direttrici di attacco che i sensori statunitensi e alleati devono essere in grado di monitorare, quindi seguire rotte alternative, ad esempio passando dal Polo Sud o adottando traiettorie non convenzionalisuborbitali. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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