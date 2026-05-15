La Russia completa il test del missile Sarmat | così cambia la deterrenza globale

Mosca ha portato a termine il test del missile intercontinentale Sarmat, conosciuto in Occidente come Satan-2. Il lancio rappresenta l’ultimo passo nella fase di sviluppo del nuovo sistema missilistico. La prova si è svolta senza incidenti e senza rivelare dettagli tecnici specifici. La Russia ha annunciato il completamento con successo delle operazioni, confermando l’integrazione del missile nelle proprie forze strategiche. La notizia si inserisce in un quadro di continui aggiornamenti nel settore degli armamenti nucleari.

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Un nome, un programma: chiamato in Occidente “Satan-2”, il nuovo ICBM testato da Mosca ridisegna la deterrenza globale. Il 12 maggio è stato completato con successo il test del sistema missilistico balistico intercontinentale RS-28 Sarmat, secondo quanto riferito dal comandante delle Forze Missilistiche Strategiche russe, Sergey Karakayev, nel corso di un rapporto presentato al comandante supremo delle Forze Armate russe, il presidente Vladimir Putin. L’elevata gittata consente al Sarmat di introdurre nuove direttrici di attacco che i sensori statunitensi e alleati devono essere in grado di monitorare, quindi seguire rotte alternative, ad esempio passando dal Polo Sud o adottando traiettorie non convenzionalisuborbitali. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Russia completa il test del missile Sarmat: così cambia la deterrenza globale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Russia’s ‘Satan II’ Missile Explodes Seconds After Launch Sullo stesso argomento Russia, Putin presenta il missile nucleare Sarmat: "Il più potente al mondo"Vladimir Putin rilancia la forza nucleare russa annunciando il successo del test del nuovo missile balistico intercontinentale Sarmat. Il missile Sarmat pronto al dispiegamento: ecco la nuova arma nucleare di PutinMosca è pronta a schierare il nuovo missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat. Record di droni contro l’Ucraina: Mosca alza il tiro ai confini della NATO Ieri la Russia ha condotto uno degli attacchi aerei più massicci dall’inizio dell’invasione, con un totale di circa 890 droni lanciati nell’arco di un’unica giornata x.com C'è un mod con il sapore della Russia che permette di formare la Terza Roma? reddit Attacchi russi in Ucraina allo scadere dei tre giorni di treguaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva minacciato reazioni reciproche se la Russia avesse deciso di tornare a una guerra su larga scala. it.euronews.com L'Unione europea adotta il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia(Teleborsa) - La Commissione europea ha annunciato oggi l'approvazione del ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, con l'obiettivo di esercitare ulteriore pressione su Mosca affinché si impe ... finanza.repubblica.it