Il missile Sarmat pronto al dispiegamento | ecco la nuova arma nucleare di Putin

Mosca ha annunciato che il missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat è pronto al dispiegamento. Il presidente russo ha comunicato questa decisione dopo aver incontrato i vertici delle forze missilistiche strategiche del Paese. La notizia riguarda il nuovo sistema d'arma nucleare sviluppato dalla Russia, che sarà integrato nelle forze strategiche. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi esatti di messa in funzione.

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