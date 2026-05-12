Il missile Sarmat pronto al dispiegamento | ecco la nuova arma nucleare di Putin
Mosca ha annunciato che il missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat è pronto al dispiegamento. Il presidente russo ha comunicato questa decisione dopo aver incontrato i vertici delle forze missilistiche strategiche del Paese. La notizia riguarda il nuovo sistema d'arma nucleare sviluppato dalla Russia, che sarà integrato nelle forze strategiche. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi esatti di messa in funzione.
Mosca è pronta a schierare il nuovo missile balistico intercontinentale RS-28 Sarmat. Lo ha annunciato oggi il presidente russo Vladimir Putin, dopo avere incontrato il vertice delle forze missilistiche strategiche della Federazione Russa. Secondo il comandante Sergei Karakaev, il successo dell’ultimo test, dopo diversi fallimenti, l’ultimo registrato nel 2024, decreterebbe l’efficacia e la piena operatività, entro la fine di quest’anno, del sistema missilistico strategico, che può essere equipaggiato con 15 testate nucleari indipendenti che, secondo le dichiarazioni del capo del Cremlino Putin, possono portare una potenza quattro volte superiore a quella di qualsiasi equivalente occidentale a una distanza di ben 35.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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