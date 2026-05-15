Durante un convegno dedicato alla regolamentazione dell’uso dei social network da parte dei minori, il presidente del Senato ha pronunciato una frase che ha attirato l’attenzione dei presenti. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra i partecipanti, portando l’attenzione dal tema principale alle conseguenze di quell’episodio. L’evento, che avrebbe dovuto affrontare questioni di tutela e sicurezza, si è temporaneamente trasformato in un momento di discussione su quanto accaduto durante il suo intervento.

Durante un evento istituzionale dedicato alla regolamentazione dell’uso dei social network da parte dei minori, l’attenzione si è spostata rapidamente dal tema legislativo a un episodio che ha generato reazioni e commenti nel dibattito politico. Al centro della scena, le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto alla presentazione della proposta di legge sulla tutela degli under 16 sui social, promossa dalla deputata di Noi Moderati Mara Carfagna. L’intervento si è svolto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, durante l’evento “SAFE – Social, Adolescenti, Famiglie, Educazione”, ma a catalizzare l’attenzione non è stato solo il contenuto del disegno di legge, bensì una frase del presidente del Senato che ha rapidamente fatto il giro del dibattito politico e mediatico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Io, la Carfagna e Gelmini…”. La gaffe del presidente del Senato durante il convegno

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