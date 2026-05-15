La Roma russa e Vannacci | cosa emerge dietro l’evento con l’ambasciatore di Putin

Recentemente, si è parlato di un evento che ha coinvolto il generale Roberto Vannacci e l’ex ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace. La vicenda ha riacceso le discussioni sulle relazioni tra l’Italia e Mosca, mescolando vecchie alleanze diplomatiche e tensioni politiche. La presenza di figure legate alla storia recente delle relazioni bilaterali ha attirato l’attenzione, portando alla ribalta questioni ancora aperte sui rapporti tra i due paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tra vecchie relazioni diplomatiche, polemiche politiche e ombre sui rapporti con Mosca, il nome di Roberto Vannacci torna al centro del dibattito insieme a quello dell’ex ambasciatore italiano in Russia Giorgio Starace. A riaccendere le tensioni è stata la celebrazione del 9 maggio a Villa Abamelek, residenza dell’ambasciatore russo a Roma, trasformata da anni in uno dei simboli più controversi dei rapporti tra Italia e Russia mentre la guerra in Ucraina continua. L’episodio ha riportato sotto i riflettori non soltanto le posizioni filorusse attribuite da tempo a una parte della politica italiana, ma anche le valutazioni sbagliate fatte nei mesi precedenti all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La “Roma russa” e Vannacci: cosa emerge dietro l’evento con l’ambasciatore di Putin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’evento filo-Putin a Bologna e la pericolosità della propaganda russa. Parla SalfarottoUn festival “itinerante”, con sede segreta fino all’ultimo momento, che porta in Italia contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today. L’evento filo-Putin a Bologna e la pericolosità della propaganda russa. Parla ScalfarottoUn festival “itinerante”, con sede segreta fino all’ultimo momento, che porta in Italia contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today. La Russa semplicemente ignobile. Ignora che la Procura di Roma indaga per sequestro di persona e tortura Israele per attacco in acque internazionali della #globalsumudflotilla. E che i due attivisti detenuti erano su barche italiane. Si comporta come portavo x.com Derby Roma-Lazio, La Russa: Accordo di buon senso sugli orariÈ sempre tutto incasinato qua in Italia, non c’è mai un clima sereno del ... msn.com Medvedev, Rublev e Khachanov raggiungono tutti i quarti di finale a Roma reddit Al centro, gli ambasciatori Giorgio Starace e Alexey Paramonov (Telegram @ambnonportapena)Da addetto militare a Mosca, il generale sbagliava le previsioni sull’invasione. L’allora ambasciatore a Mosca Giorgio Starace ha poi raccontato quegli errori, ma pochi giorni fa a Villa Abamelek ha p ... linkiesta.it