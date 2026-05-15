La Roma russa e Vannacci | cosa emerge dietro l’evento con l’ambasciatore di Putin

Da thesocialpost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, si è parlato di un evento che ha coinvolto il generale Roberto Vannacci e l’ex ambasciatore italiano in Russia, Giorgio Starace. La vicenda ha riacceso le discussioni sulle relazioni tra l’Italia e Mosca, mescolando vecchie alleanze diplomatiche e tensioni politiche. La presenza di figure legate alla storia recente delle relazioni bilaterali ha attirato l’attenzione, portando alla ribalta questioni ancora aperte sui rapporti tra i due paesi.

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Tra vecchie relazioni diplomatiche, polemiche politiche e ombre sui rapporti con Mosca, il nome di Roberto Vannacci torna al centro del dibattito insieme a quello dell’ex ambasciatore italiano in Russia Giorgio Starace. A riaccendere le tensioni è stata la celebrazione del 9 maggio a Villa Abamelek, residenza dell’ambasciatore russo a Roma, trasformata da anni in uno dei simboli più controversi dei rapporti tra Italia e Russia mentre la guerra in Ucraina continua. L’episodio ha riportato sotto i riflettori non soltanto le posizioni filorusse attribuite da tempo a una parte della politica italiana, ma anche le valutazioni sbagliate fatte nei mesi precedenti all’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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