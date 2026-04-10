A Bologna si è svolto un evento definito filo-Putin, organizzato come un festival itinerante con sede segreta fino all’ultimo momento. L’evento ha promosso contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today, suscitando attenzione sulla presenza di questa propaganda russa nel paese. La manifestazione si è svolta senza una sede ufficiale aperta al pubblico e ha attirato l’interesse delle autorità per i contenuti trasmessi.

Un festival “itinerante”, con sede segreta fino all’ultimo momento, che porta in Italia contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today. Si scrive così, si legge Cremlino. È questo il caso sollevato da Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva e responsabile Esteri del partito, che ha presentato un’interrogazione al governo per chiedere verifiche su un evento previsto l’11 e 12 aprile in provincia di Bologna. Sullo sfondo, un tema che va ben oltre il singolo appuntamento: la permeabilità del dibattito pubblico italiano alla propaganda russa e lo scontro tra modelli di democrazia. Senatore Scalfarotto, partiamo dai fatti: perché questo festival itinerante e l’evento a Bologna in particolare la preoccupano così tanto? Perché presenta caratteristiche anomale e opache. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’evento filo-Putin a Bologna e la pericolosità della propaganda russa. Parla Salfarotto

Il caso del Festival filo-russo a Bologna arriva fino al ministro Piantedosi: “Diffonde propaganda pro-Putin”Bologna, 1 aprile 2026 – Scatta l’allarme a Bologna perché nel weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile sarebbe in programma, in una località della...

Dietro le quinte della propaganda russa in AfricaUn’inchiesta condotta da un consorzio giornalistico formato tra gli altri da The Continent, iStories, Dossier Center, All eyes on Wagner, Forbidden...