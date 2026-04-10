A Bologna si è svolto un evento definito filo-Putin, organizzato come un festival itinerante con sede segreta fino agli ultimi momenti. L'evento ha trasmesso contenuti collegati alla rete di Russia Today, sollevando preoccupazioni sulla diffusione di propaganda proveniente dalla Russia. A commentare la vicenda è stato un esponente politico, che ha evidenziato i rischi legati alla presenza di tali contenuti nel nostro paese.

Un festival “itinerante”, con sede segreta fino all’ultimo momento, che porta in Italia contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today. Si scrive così, si legge Cremlino. È questo il caso sollevato da Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva e responsabile Esteri del partito, che ha presentato un’interrogazione al governo per chiedere verifiche su un evento previsto l’11 e 12 aprile in provincia di Bologna. Sullo sfondo, un tema che va ben oltre il singolo appuntamento: la permeabilità del dibattito pubblico italiano alla propaganda russa e lo scontro tra modelli di democrazia. Senatore Scalfarotto, partiamo dai fatti: perché questo festival itinerante e l’evento a Bologna in particolare la preoccupano così tanto? Perché presenta caratteristiche anomale e opache. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’evento filo-Putin a Bologna e la pericolosità della propaganda russa. Parla Scalfarotto

L’evento filo-Putin a Bologna e la pericolosità della propaganda russa. Parla SalfarottoUn festival “itinerante”, con sede segreta fino all’ultimo momento, che porta in Italia contenuti riconducibili alla galassia di Russia Today.

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Al Senato italiano non si è parlato solo di una proposta. Si è parlato di vite da proteggere. L’iniziativa, presentata dal senatore Ivan Scalfarotto e sostenuta anche da Silvia Fregolent, punta a trasformare le reti da pesca dismesse in una difesa concreta contro i - facebook.com facebook