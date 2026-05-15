La rivincita della tranquillità

Recentemente, una figura nota nel mondo dello spettacolo ha confermato che vivere in provincia può offrire condizioni più tranquille rispetto alla città. Questa affermazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla qualità della vita, spesso legata alla presenza di spazi aperti e a un ritmo più lento. La dichiarazione ha suscitato attenzione sui social e tra gli esperti di urbanistica, portando alla ribalta le differenze tra ambienti urbani e rurali.

Non ci voleva, probabilmente, Filippa Lagerback a certificare che in provincia si può vivere meglio che in città. Epperò la presentatrice di Che tempo che fa, da anni residente a Varese, ha buon gioco nell’elencare i vantaggi della “vita di campagna”: il verde, il lago, il bosco, le passeggiate, il silenzio, la bellezza. Paesaggi e sensazioni che nello scenario urbano sono sempre più difficili da scoprire. E chi se ne importa se le occasioni di fare festa e dedicarsi alla mondanità sono meno. Tranquillità e pace interiore sono valori irrinunciabili. specie nel mondo attuale, sempre più confuso e sconcertante. Che lo dica Filippa Lagerback o un Pinco Pallino qualsiasi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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