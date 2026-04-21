Alterna momenti di tranquillità e sconforto | la visita in carcere della garante dei detenuti Scalera ad Antonio Sciorilli

La garante dei detenuti dell'Abruzzo ha visitato un uomo in carcere coinvolto in un episodio di omicidio. Al termine dell'incontro, ha riferito che l’interazione si è svolta tra momenti di lucidità e altri di sconforto totale. La visita si è svolta dopo l’arresto dell’uomo, che ha confessato di aver ucciso il proprio figlio durante una lite. La questura ha confermato la presenza del detenuto nel carcere locale.

"Momenti di lucidità alternati a momenti di sconforto totale assoluto". Lo ha detto all'Ansa la Garante dei detenuti dell'Abruzzo, Monia Scalera, al termine dell'incontro in carcere con Antonio Sciorilli, l'uomo arrestato dopo aver confessato di aver ucciso il figlio Andrea al culmine di una lite.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate La garante dei detenuti Monia Scalera incontra il prefetto di ChietiLa garante regionale dei detenuti, Monia Scalera, ha incontrato il nuovo prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino. La garante dei detenuti Scalera: "Confermata l'indennità aggiuntiva di 9 euro per i medici penitenziari"Una nuova delibera, quasi una proroga, per “continuare a garantire l’indennità aggiuntiva di 9 euro per i medici convenzionati operanti negli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio Vasto: il padre di Andrea Sciorilli è in carcere; Andrea ucciso dal papà Antonio: la lite per il lavoro e i tre colpi d'ascia. Il giallo del corpo nel garage e il ruolo di un testimone; Omicidio Vasto, il 21enne ucciso a colpi di ascia. Lite col padre per un corso che il ragazzo non voleva fare; Omicidio a Vasto, 'il padre in carcere alterna momenti di lucidità a sconforto'. Antonio Sciorilli uccide il figlio Andrea: «Non voleva lavorare, ho fatto una stupidaggine». Sorvegliato a vista in carcereLa lite tra padre e figlio scoppiata per l'ennesimo rifiuto di un lavoro. Questo il motivo scatenante della tragedia di Vasto, in provincia di Chieti, dove Antonio Sciorilli, 52 ... leggo.it Omicidio Vasto: il padre di Andrea Sciorilli è in carcereÈ in carcere a Vasto il padre di Andrea Sciorilli: ha confessato di avere ucciso il figlio a colpi d'ascia. L'uomo alterna momenti di lucidità a sconforto ... rete8.it la Repubblica. . Antonio Sciorilli, avvocato di 52 anni, responsabile dell’ufficio privacy e pubblico dell’Asl Vasto-Chieti-Lanciano, ha confessato tutto: "Ho ucciso mio figlio". Aveva tentato di occultare il suo cadavere, pulire il sangue in casa e nel ballatoio. Per tr facebook Omicidio Sciorilli, il padre Antonio confessa dopo una notte di interrogatorio x.com