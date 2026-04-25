Mandela Keita ha parlato della sua esperienza a Parma, affermando di apprezzare la tranquillità e la gentilezza delle persone nel quartiere. Ha anche menzionato l’influenza di un suo ex allenatore, sottolineando come gli abbia insegnato a credere nelle proprie capacità. Keita ha condiviso alcuni dettagli sul suo esordio, senza entrare troppo nel dettaglio, evidenziando invece il suo legame con l'ambiente e le figure che lo hanno supportato.

Goretzka Milan, i rossoneri adesso fanno sul serio! E’ lui il colpo per il centrocampo: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Mercato Juve, è Stiller l’ultima idea dei bianconeri per il centrocampo! Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo Calciomercato Milan, Sorloth dice sì! E’ lui l’attaccante scelto dai rossoneri per il futuro. Tutti i dettagli sulla trattativa Bremer Juve, il difensore resta al centro del progetto! No alla Premier e la volontà di rinnovare con i bianconeri. La situazione Mandela Keita svela: «Parma? Amo la tranquillità e la gentilezza della gente. Chivu? Mi ha insegnato a credere in me. Sul mio esordio.» Chiellini non ha dubbi: «Spalletti? Ero convinto che potesse essere la guida per il prossimo futuro e così è stato.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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