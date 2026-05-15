Il 16 maggio diventa una data da segnare nel calendario della ristorazione italiana, poiché per la prima volta si celebra come giorno ufficiale. Questa ricorrenza è stata riconosciuta a livello istituzionale, segnando un passo importante per il settore. La scelta di questa data riflette il valore della cucina italiana nel panorama nazionale e internazionale. La giornata sarà dedicata a riconoscere il ruolo dei professionisti del settore e le tradizioni culinarie che rappresentano un patrimonio riconosciuto nel mondo.

Il 16 maggio non sarà soltanto una data simbolica: per la prima volta sarà una ricorrenza istituzionale. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, la Giornata della Ristorazione entra ufficialmente tra le leggi dello Stato e consegna a un comparto spesso letto solo attraverso numeri economici un riconoscimento culturale e civile. La quarta edizione dell’iniziativa promossa da Fipe Confcommercio coinvolgerà oltre diecimila ristoranti in Italia e all’estero (con adesioni che vanno dal Canada alla Cina, dall’Australia al Brasile, dagli Stati Uniti al Giappone), trasformando sale, cucine, scuole e piazze in luoghi di racconto di ciò che la ristorazione rappresenta davvero: non soltanto impresa, ma trasmissione di valori, identità e memoria collettiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La ristorazione italiana celebra il suo giorno

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