Cucina a Monaco va la pinsa a Lione i vini | geografia della ristorazione italiana all’estero

Nel 2023, la cucina italiana continua a essere presente in diversi paesi attraverso ristoranti e locali che propongono specialità tradizionali. A Monaco, la pinsa è tra le offerte più apprezzate, mentre a Lione i vini italiani trovano spazio nei menu dei locali locali. La presenza di questi prodotti italiani si inserisce in un quadro più ampio di diffusione e valorizzazione della cultura gastronomica nel mondo.

Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Giornalismo napoletano in lutto per la morte di Riccardo Siano. Fico: Un reporter sempre in prima linea Nell’anno dell’ingresso della cucina italiana nella lista dei beni immateriali patrimonio Unesco, con 90.000 ristoranti italiani nel mondo secondo recenti stime, ogni pizza Margherita servita a Parigi, ogni cappuccino assaporato a Londra è un atto di rappresentanza culturale del made in Italy e dell’enogastronomia del Belpaese. Ne è convinta la Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi) che, monitorando i menu di 1.486 ristoranti italiani attivi in dieci città europee tramite una ricerca realizzata da Sociometrica, ha delineato, con Confcommercio, una geografia di come il settore ristorazione abbia messo radici oltreconfine.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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