La rinascita ’green’ del borgo rurale

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel borgo molisano di Castel del Giudice, progetti di recupero ambientale e sociale stanno portando a una trasformazione del luogo. Le iniziative coinvolgono interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili. Sono stati avviati interventi di sistemazione di aree verdi e di recupero di edifici storici, mentre vengono organizzati eventi e attività per coinvolgere la comunità locale. Questi interventi si inseriscono in un progetto complessivo di rinascita “green” del centro.

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Progetti di recupero ambientale e sociale trasformano il borgo molisano di Castel del Giudice in un laboratorio di sperimentazione su civismo e natura. Nel piccolo centro in provincia di Isernia, progetti locali ed europei di ripristino e conservazione stanno riportando in vita un territorio destinato all’abbandono facendone una meta turistica e un luogo di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile a cielo aperto. In questo territorio sono attivi numerosi progetti focalizzati su agricoltura sostenibile, rigenerazione, conservazione e biodiversità, finanziati tra gli altri dal Bando Borghi del Pnrr o dal più recente ’ Life ClimatePositive’, cofinanziato dall’Unione Europea per mitigare il cambiamento climatico e valorizzare i prodotti e i servizi generati dalle foreste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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