La rinascita ’green’ del borgo rurale

Nel borgo molisano di Castel del Giudice, progetti di recupero ambientale e sociale stanno portando a una trasformazione del luogo. Le iniziative coinvolgono interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili. Sono stati avviati interventi di sistemazione di aree verdi e di recupero di edifici storici, mentre vengono organizzati eventi e attività per coinvolgere la comunità locale. Questi interventi si inseriscono in un progetto complessivo di rinascita “green” del centro.

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Progetti di recupero ambientale e sociale trasformano il borgo molisano di Castel del Giudice in un laboratorio di sperimentazione su civismo e natura. Nel piccolo centro in provincia di Isernia, progetti locali ed europei di ripristino e conservazione stanno riportando in vita un territorio destinato all’abbandono facendone una meta turistica e un luogo di buone pratiche per lo sviluppo sostenibile a cielo aperto. In questo territorio sono attivi numerosi progetti focalizzati su agricoltura sostenibile, rigenerazione, conservazione e biodiversità, finanziati tra gli altri dal Bando Borghi del Pnrr o dal più recente ’ Life ClimatePositive’, cofinanziato dall’Unione Europea per mitigare il cambiamento climatico e valorizzare i prodotti e i servizi generati dalle foreste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La rinascita ’green’ del borgo rurale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Languedoc secret : lagunes, cités et chefs-d’œuvre cachés | Trésors du Patrimoine Sullo stesso argomento Il borgo di Albacina verso la rinascitaIl borgo di Albacina, storica sentinella della dorsale marchigiana posta a 284 metri di altitudine, si appresta a vivere una stagione di rinascita. È in vendita il borgo di Buriano, il gioiello che aspetta la rinascitaMontecatini Val di Cecina, 12 marzo 2026 – Nel cuore pulsante della Valdicecina, dove il profilo dei crinali disegna un panorama che pare sospeso in... La rinascita del Lago d’Orta: il liming ha salvato l’ecosistema #ambiente #clima #green #sustainability #greenpower #energierinnovabili #eco #risparmio x.com [Sami Mokbel, nell'articolo] Si riferisce che Newcastle, Aston Villa, Manchester United ed Everton abbiano fatto tutte delle richieste riservate per capire la situazione di Neco Williams in vista dell'estate. reddit La rinascita ’green’ del borgo ruraleProgetti di recupero ambientale e sociale trasformano il borgo molisano di Castel del Giudice in un laboratorio di sperimentazione ... msn.com La rinascita del Rifugio Loa: il comune di Berzo Demo cerca gestoreDopo l’incendio del 2020, il Rifugio Loa rinasce ed è pronto a riaprire le porte agli escursionisti: al via la ricerca di un nuovo gestore. montagna.tv