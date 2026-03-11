Il borgo di Albacina verso la rinascita

Il borgo di Albacina, situato sulla dorsale marchigiana a 284 metri di altezza, sta per affrontare un nuovo periodo di sviluppo. Recentemente sono stati avviati interventi di riqualificazione e sono stati pianificati progetti per valorizzare il patrimonio locale. La comunità locale aspetta con interesse i cambiamenti, mentre le autorità si preparano a implementare le iniziative programmate.

Il borgo di Albacina, storica sentinella della dorsale marchigiana posta a 284 metri di altitudine, si appresta a vivere una stagione di rinascita. Con la determinazione 223 del 6 marzo scorso il Comune ha infatti dato il via libera definitivo alla prenotazione del quadro economico per il recupero storico, funzionale e infrastrutturale della frazione, il quale richiede uno stanziamento complessivo di un milione di euro. L'intervento, che rientra nel programma straordinario di Rigenerazione Urbana connesso al sisma (Ordinanza 1372023), è finanziato per la sua totalità attraverso fondi commissariali e Pnrr. L'obiettivo dichiarato non è solo la riparazione dei danni materiali, ma la restituzione di una visione di futuro a una comunità che porta ancora i segni degli eventi sismici del 2016.