È in vendita il borgo di Buriano il gioiello che aspetta la rinascita

Nel centro storico di Buriano, un borgo della Valdicecina, è stato messo in vendita. Si tratta di un complesso che comprende case, strade e spazi pubblici, tutti pronti a essere acquistati da chi desidera investire o ristrutturare. La proprietà si trova in una zona caratterizzata da un paesaggio di colline e crinali che sembrano fermarsi nel tempo. La vendita rappresenta un’opportunità per un possibile rilancio della zona.

Montecatini Val di Cecina, 12 marzo 2026 – Nel cuore pulsante della Valdicecina, dove il profilo dei crinali disegna un panorama che pare sospeso in un’epoca indefinita, si è aperta una delle operazioni immobiliari più suggestive degli ultimi anni, a questa latitudine. L’ intero borgo medievale di Buriano è ufficialmente in vendita, con trattativa riservata, offrendo la rara opportunità di acquisire non un semplice immobile, ma un vero e proprio frammento di storia toscana esteso su una superficie commerciale di circa 11.000 metri quadrati. Buriano nacque nel periodo altomedievale e fu feudo dei nobili Saracini di Pisa. Nel 2027 lo svaso del lago di Vagli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

