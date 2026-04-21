Assegnato a Wes Anderson il Fellini Rimini Award 2026 Conosco la parola Rimini da tutta la vita
Il regista Wes Anderson ha ricevuto il Fellini Rimini Award 2026. Durante la cerimonia, ha affermato di conoscere la parola Rimini da circa 50 anni, da quando ha visto i film di Fellini. Ha aggiunto di averla sempre associata a questa città, che lo ha accompagnato nel corso della sua vita, anche se questa è la prima volta che la visita di persona.
“Conosco la parola Rimini da quando conobbi i film di Fellini, da quarant’anni, quasi 50. Mi ha accompagnato quindi durante tutta la vita, ma è la prima volta che metto piede qui, ed è fantastico”. Esordisce così, sul palcoscenico di un Teatro Galli gremito in ogni ordine di posto, Wes Anderson a.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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