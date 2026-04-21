Assegnato a Wes Anderson il Fellini Rimini Award 2026 Conosco la parola Rimini da tutta la vita

Il regista Wes Anderson ha ricevuto il Fellini Rimini Award 2026. Durante la cerimonia, ha affermato di conoscere la parola Rimini da circa 50 anni, da quando ha visto i film di Fellini. Ha aggiunto di averla sempre associata a questa città, che lo ha accompagnato nel corso della sua vita, anche se questa è la prima volta che la visita di persona.