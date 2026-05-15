La rete in Italia che inneggia all' Iran e invita alla resistenza islamica

Lo scorso 9 maggio a Roma si è svolto un convegno intitolato «Capire l'Iran», organizzato dall'Asse Antimperialista. L'evento si è tenuto nell'auditorium di via Rieti e ha attirato partecipanti che si sono espressi a favore dell'Iran, promuovendo temi legati alla resistenza islamica. Durante l'incontro sono state diffuse posizioni di sostegno all'Iran, con interventi che hanno evidenziato un appoggio alla sua linea politica e alle sue iniziative.

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C'è chi tifa Iran anche in Italia. Lo scorso 9 maggio a Roma, nella grande sala dell'auditorium di via Rieti, si è tenuto un convegno dal titolo significativo: «Capire l'Iran», organizzato dall'autoproclamatosi Asse Antimperialista. Sul palco si sono dati il cambio diversi oratori, tutti uniti da una missione ben precisa: illustrare le ragioni, attuali e storiche, in favore del regime degli ayatollah. Un intervento in particolare è stato molto gradito. Quello di Hamza Roberto Piccardo, fondatore dell'Ucoii (Unione comunità islamiche italiane) che condivide molte delle battaglie della sinistra nostrana, tanto che nei mesi scorsi si è battuto in prima linea contro il referendum della giustizia invitando i musulmani d'Italia a votare decisamente per il No. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La rete in Italia che inneggia all'Iran e invita alla "resistenza islamica" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'Italia e la guerra in Iran #italia #mediterraneo #iran #libano Sullo stesso argomento Leggi anche: Sigonella invita alla vigilanza dopo l’attacco Usa all’Iran: “Attenzione” Leggi anche: Usa-Iran, buone notizie ma molte incognite: l?accordo fragile invita alla prudenza Le mani cinesi sull'Italia. Porti, logistica, energia: la strategia del Dragone Schlein e Fratoianni a lezione di patrimoniale da Sanders La rete italiana che inneggia all'Iran Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #15maggio #iltempoquotidiano x.com La rete in Italia che inneggia all'Iran e invita alla resistenza islamicaC’è chi tifa Iran anche in Italia. Lo scorso 9 maggio a Roma, nella grande sala dell’auditorium di via Rieti, si è tenuto ... iltempo.it Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni in Italia. La rete ferroviaria dal 1844 e i suoi passeggeri dal 1924, la rete autostradale dal 1938 cone le modalità di trasporto del commercio e la corrispondenza inviata VS gli abbonamenti internet fissi/mobili : r/ita reddit TIM prima in Italia per Qualità Costante della rete mobile e fissa: report OpensignalTIM si piazza al primo posto in Italia per quanto riguarda la Qualità Costante su rete mobile e su rete fissa. È il risultato principale dell'ultima analisi di Opensignal sull'esperienza utente della ... hdblog.it